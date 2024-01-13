Собянин: на станции "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, одно из главных украшений – фриз с изображением различных родов войск. Он появился 80 лет назад – в период строительства станции во время Великой Отечественной войны.



Фриз сделан из гипса. Это очень сложный для реставрации материал, поэтому до начала работ специалисты опробовали методику на небольшом участке.



На расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев. Некоторые из них изготовили заново – за основу брали сохранившиеся участки.



Затем фризу вернули первоначальный цвет, а элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны затонировали под бронзу.

Ранее стало известно, что в Москве с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. За это время доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 61 до 96,4%.

