Восстановление сломанной скульптуры "Принцесса Турандот" планируют начать в октябре

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Скульптуру на фонтане "Принцесса Турандот", сломанную вандалом, планируют начать восстанавливать в октябре. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Отмечается, что ремонт был запланирован на 2023 год. В результате вандальных действий были повреждены элементы шатра над троном. Сейчас подсчитывается ущерб.

Затем данные отправят в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в обращении о проведении процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах"), уточнили в сообщении. Помимо этого, специалисты корректируют проект ремонта скульптуры.

В субботу, 9 сентября, мужчина забрался на скульптурную композицию "Принцесса Турандот". Скульптура не выдержала и упала вместе с мужчиной. Его госпитализировали с переломами.

Позднее в отношении 23-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок затем отмечал, что скульптура не имеет отношения к театру. Она принадлежит ГБУ "Гормост".

Реставрация фонтана у Театра Вахтангова может занять полгода