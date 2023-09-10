10 сентября, 13:14Город
В театре Вахтангова заявили, что не имеют отношения к фонтану "Принцесса Турандот"
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Театр Вахтангова не имеет отношения к скульптурной композиции-фонтану "Принцесса Турандот", которая установлена у входа на Новую сцену театра на Арбате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.
Отмечается, что фонтанная композиция не имеет отношения к театру Вахтангова, у входа в который она установлена. Скульптура принадлежит ГБУ "Гормост".
"Сломанную часть скульптурной композиции увезли. Дальнейшая судьба "Принцессы Турандот" будет зависеть от Мосгормост, которой принадлежат все городские фонтаны", – отметил директор театра Крок.
Уточняется, что на данный момент неизвестно, когда скульптура будет восстановлена. При этом директор театра отметил, что такие повреждения не могут быть исправлены быстро.
В субботу 9 сентября мужчина забрался на скульптурную композицию "Принцесса Турандот" на улице Арбат. Скульптура не выдержала и упала вместе с мужчиной. Он был госпитализирован.
Ранее сообщалось о том, что судимый мужчина разбил ногой стеклянную створку турникета на станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, вандала задержали. Мужчина не желал оплачивать проезд в метро.
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