В театре Вахтангова заявили, что не имеют отношения к фонтану "Принцесса Турандот"

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Театр Вахтангова не имеет отношения к скульптурной композиции-фонтану "Принцесса Турандот", которая установлена у входа на Новую сцену театра на Арбате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Отмечается, что фонтанная композиция не имеет отношения к театру Вахтангова, у входа в который она установлена. Скульптура принадлежит ГБУ "Гормост".

"Сломанную часть скульптурной композиции увезли. Дальнейшая судьба "Принцессы Турандот" будет зависеть от Мосгормост, которой принадлежат все городские фонтаны", – отметил директор театра Крок.

Уточняется, что на данный момент неизвестно, когда скульптура будет восстановлена. При этом директор театра отметил, что такие повреждения не могут быть исправлены быстро.

В субботу 9 сентября мужчина забрался на скульптурную композицию "Принцесса Турандот" на улице Арбат. Скульптура не выдержала и упала вместе с мужчиной. Он был госпитализирован.

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