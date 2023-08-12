В Санкт-Петербурге мужчина устроил фотосессию, забравшись на коня на Аничковом мосту

Фото: vk.com/kkultspb

В Санкт-Петербурге мужчина устроил фотосессию, забравшись на одного из коней на Аничковом мосту. Об этом сообщает городской комитет по культуре.

Неизвестный мужчина забрался на одну из статуй знаменитой скульптурной группы "Укротители коней", украшающую Аничков мост на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

"Очевидно, мужчина решил максимально сблизиться с петербургским искусством и устроил себе необычную фотосессию", – говорится в сообщении городского комитета по культуре.



В ближайшее время сотрудники музея городской скульптуры осмотрят бронзового коня и напишут заявление в полицию, если на скульптуре будут обнаружены повреждения.

Это не первый раз, когда кони Клодта привлекают внимание вандалов. В июне 2020 года трое молодых людей в нетрезвом состоянии забрались на одного из коней и продолжили верхом распивать спиртное. В ноябре 2021 года на копыта коней попытались надеть варежки.

Четыре скульптурных композиции "Укротители коней" - одна из главных достопримечательностей Петербурга. Они изображают четыре стадии покорения коня человеком. В народе их называют "кони Клодта" – в честь автора скульптурной композиции Петра Карловича Клодта. Он потратил на их создание около двадцати лет.

Ранее в Риме оторвавшийся кусок кровли древнего Палаццо Феррайоли чуть не убил десятилетнего мальчика. Мальчика немедленно доставили в столичную клинику, где ему наложили швы.