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Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию

Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию

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Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию в мае

Центральный Московский ипподром закроют на реконструкцию. Она займет около трех лет. Все работы планируют начать в мае.

Основное историческое здание отреставрируют, сохранив интерьеры, скульптуры и живопись, а остальную часть обновят. На территории появятся тренировочный центр, манеж и ветеринарный сектор для помощи животным. Также там откроют гостиницу на 60 мест, предусмотрена даже гостевая конюшня и вместительный паркинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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