Металлический ангар загорелся на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Металлический ангар загорелся на Стандартной улице на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой столичное управление МЧС РФ.

Отмечается, что размеры постройки составляют 15 на 30 метров. Информация и ее возгорании поступила в районе 22:20. К настоящему времени пожар удалось локализовать.

"Принятыми мерами в 23:04 удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что во время пожара произошло обрушение кровли ангара.

Ранее пожар произошел в ангаре, расположенном по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 31. Площадь возгорания также достигала 300 квадратных метров. Полностью ликвидировать его удалось в течение часа.



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