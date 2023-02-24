12:30Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Москве
Фото: Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Суд в Москве отправил под стражу жителя Белгородского области, подозреваемого в поджоге общежития на Международной улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры Москвы суд избрал в отношении 59-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 апреля 2023 год", – говорится в сообщении.
Отмечается, что свою вину мужчина не признает. Кроме того, в ходе судебного заседания он возражал против своего ареста.
Пожар произошел 21 февраля на пятом этаже 16-этажного здания, в котором, помимо общежития, расположен отель "МКМ". В результате погибли семь человек.
По факту происшествия возбудили три уголовных дела: об убийстве двух или более лиц, об умышленном повреждении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На следующий день после инцидента правоохранители задержали предполагаемого виновника поджога. Им оказался уроженец Белгородской области.
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