Суд арестовал отправителя взорвавшейся подарочной коробки в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Троицкий суд арестовал 26-летнего Никиту Селюнина, отправившего девушке взорвавшуюся подарочную коробку в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что мужчина заключен под стражу на срок до 20 апреля 2023 года.

"В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в сообщении.

Селюнину предъявили обвинение по части 3 статье 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), а также по части 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ").

По словам мужчины, он совершил это преступление из-за того, что девушка не ответила на его любовные чувства.

Обвиняемый рассказал, что сам изготовил взрывное устройства и положил его в подарочную коробку, затем упаковал и перевязал красной лентой с бантом. На коробку он прикрепил подпись и 20 февраля принес к подъезду девушки.

В ведомстве отметили, что мужчина, узнав о пожаре и его поисках правоохранительными органами, ушел из дома. Мужчина частично признал вину, заявив, что не собирался убивать пострадавшую.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле в прокуратуре Москвы.

По данным ТАСС со ссылкой на информацию из Троицкого суда столицы, мужчине может грозить пожизненное тюремное заключение.

20 февраля в руках 22-летней жительницы ТиНАО взорвалась подарочная коробка, которую она обнаружила около подъезда. В результате инцидента девушка получила ожоги лица и кисти второй степени. Отмечается, что во взорвавшейся коробке лежали бутылки с зажигательной смесью.

По факту происшествия столичная прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Позже правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого. Им оказался житель Троицка.



Отправивший девушке подарочную коробку со взрывчаткой в ТиНАО задержан

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