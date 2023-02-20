Уголовное дело завели после получения ожогов девушкой в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Подъём"

В Москве возбудили уголовное дело после того, как девушка в ТиНАО получила ожоги из-за взорвавшегося подарка. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Дело расследуется по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел возле дома 3, корпуса 1, на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 0,2 квадратного метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных.

В Сети появились фотографии взорвавшейся коробки. Внутри нее находилось самодельное взрывное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

Пострадавшая получила ожоги лица и левой кисти второй степени. При этом от госпитализации она отказалась.



Подарочная коробка взорвалась в руках у жительницы Троицка

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