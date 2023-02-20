Фото: телеграм-канал SHOT

Коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы ТиНАО, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле дома девушки в Троицке – на 2-й Изумрудной улице, у дома 3, корпуса 1. Она открыла коробку с подарком, который предназначался ей, после чего произошел взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 0,2 квадратного метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами. По одним данным, коробка размером 20×15 сантиметров и высотой 5 сантиметров лежала на скамейке около здания, по другим – в холле на подоконнике.

Ранее в торговом центре на Сокольнической площади на востоке Москвы произошел пожар.

По словам источника, площадь пожара составила восемь квадратных метров, возгорание было ликвидировано. В результате происшествия пострадал один человек, который находится в тяжелом состоянии.



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