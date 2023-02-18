Пожар произошел в гостинице в Норильске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС РФ сообщило о пожаре, который охватил гостиницу в Норильске. В результате происшествия пришлось оперативно эвакуировать около 100 человек. О случившемся стало известно из официального телеграм-канала ведомства.

"Предварительно, площадь возгорания – 30 квадратных метров. Пожарными спасено по лестничным маршам 38 человек, эвакуировано около 100", – говорится в публикации.

Ранее крупный пожар произошел в одном из автосервисов на улице Декабристов в Москве. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В скором времени пожарным удалось полностью потушить огонь. Также усилиями огнеборцев были спасены три человека. Бутырская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины возгорания в здании.



Четырех человек вывели из огня спасатели на Первомайской улице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!