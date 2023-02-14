Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы полностью потушили

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Крупный пожар, который произошел ночью в одном из автосервисов на улице Декабристов в Москве, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"Принятыми мерами в 01:55 пожар локализован. В 02:45 ликвидация открытого горения. В 02:58 полная ликвидация", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Отрадном, в районе НИИ на улице Декабристов, произошел крупный пожар. Очевидцы случившегося сообщали о страшных взрывах, доносящихся из загоревшегося здания.

Позже стало известно о том, что пожар произошел в одном из автосервисов. Внутри здания взрывались канистры с топливом, также из-за возгорания частична обрушилась кровля. Бутырская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины возгорания в здании.

Пожарным удалось спасти из возгорания троих человек. Из-за пожара перекрыто движение по улице Декабристов – от улицы Сельскохозяйственной в направлении улицы Мусорского.

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