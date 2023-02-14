Площадь пожара на северо-востоке Москвы достигла 1,5 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар на улице Декабристов в Москве произошел в одном из автосервисов. По предварительной информации, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, также из-за возгорания частична обрушилась кровля. На втором этаже здания заблокированы два человека, пожарные пробиваются к ним.

Бутырская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины возгорания в здании. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Отрадном в Москве. Очевидцы сообщили о том, что на месте происшествия слышны страшные взрывы.

До этого пожар произошел на территории животноводческого комплекса в Башкирии. Порядка 16 голов крупного рогатого скота погибли в результате возгорания.

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