Пожар на площади 6 тыс кв м произошел на складе в Красноярске

Возгорание произошло на площади 6 тысяч квадратных метров на складе в Красноярске. Об этом информирует телеграм-канал МЧС России.

Сообщения о возгорании на улице Пограничников, 9, поступили в 14:40 по московскому времени.

"По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в публикации.

К ликвидации возгорания привлекли порядка 37 человек личного состава и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в торговом центре на Сокольнической площади на востоке Москвы произошел пожар. В результате происшествия травмы получил один человек. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, возгорание было ликвидировано.

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