Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по г. Москве"

Столичная прокуратура начала проверку после пожара в торговом павильоне в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По факту проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар произошел в ТиНАО около 09:00 2 февраля. Огонь вспыхнул в торговом павильоне с мансардной частью недалеко от 21-го километра Киевского шоссе, строения 1.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Пожар был локализован в 09:49. Уже в 09:57 огонь полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: ГУ МЧС России по Москве

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