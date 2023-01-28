17:30Происшествия
СК начал проверку после пожара на складе "Синдика" в Подмосковье
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Следственный комитет начал проверку после пожара на складе на территории рынка "Синдика" в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по области.
Сообщение о возгорании в складском помещении поступило в экстренные службы в пятницу, 27 января. В настоящее время пожар локализован. По информации ведомства, в результате него никто не пострадал.
Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места инцидента, опрашиваются собственники складских помещений. Также в рамках проверки запрошена вся необходимая документация.
Сотрудники СК дадут оценку соблюдению правил пожарной безопасности. В результате проверки будет вынесено процессуальное решение.
О пожаре стало известно в ночь с 27 на 28 января. Площадь возгорания составила 2 100 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали 87 человек и 27 единиц техники. В 2:20 открытое горение ликвидировали, передают сотрудники главного управления МЧС России по Московской области.
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