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Феодоровская церковь загорелась в Кирове
Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Кировской области"
Пожар произошел в Феодоровской церкви Кирова на площади в 50 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Кировской области.
"Огнеборцы ликвидируют пожар в Феодоровской церкви Кирова. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров", – указано в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
До этого пожар произошел в особняке конца XIX века в центре Москвы. Тогда из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек.
Ранее в Сочи загорелась крыша жилого дома. Тогда площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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