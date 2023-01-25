Феодоровская церковь загорелась в Кирове

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Кировской области"

Пожар произошел в Феодоровской церкви Кирова на площади в 50 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Кировской области.

"Огнеборцы ликвидируют пожар в Феодоровской церкви Кирова. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров", – указано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого пожар произошел в особняке конца XIX века в центре Москвы. Тогда из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек.

Ранее в Сочи загорелась крыша жилого дома. Тогда площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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