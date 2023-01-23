Пожар произошел в особняке конца XIX века в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Возгорание зафиксировали в столичном особняке С. И. Елагина, который возвели в конце XIX века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Из окон идет густой серый дым", – говорится в сообщении.

ЧП позднее подтвердили в МЧС. Сообщение о возгорании по адресу Страстной бульвар, дом 11, поступило в ведомство в 15:48. В особняке загорелись личные вещи на площади 5 квадратных метров.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек. В 16:08 возгорание локализовано", – добавили в МЧС.

Дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия, его построили в 1898 году. На данный момент внутри здания работают бар, магазины и офисы.

Ранее в Сочи произошел пожар на крыше жилого дома. Его площадь составляла 300 квадратных метров. Объект находится в Хурмовом переулке. К месту происшествия выезжали 16 спасателей.

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