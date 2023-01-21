Два человека погибли при пожаре в коттеджном поселке в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Максимиха в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в пятницу в 19.50. Спустя 40 минут пожар был локализован на площади 42 квадратных метра. В настоящее время ликвидировано открытое горение.

В ведомстве уточнили, что дом находит в коттеджном поселке "Сказка-2". К тушению пожара привлечены 17 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на бетонном заводе в Саратове. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

До этого пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Абакане. По предварительным данным, в ванной комнате одной из квартир на 12 этаже загорелись вещи. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

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