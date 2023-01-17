Девять человек спасли при пожаре в жилом доме на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице 5-й Парковой в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 06:46. Спустя полчаса огонь был полностью ликвидирован.

"Улица 5-я Парковая, дом 38, <...> происходило возгорание в одной из комнат на втором этаже <...> на площади 8 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара спасатели вывели из горевшей комнаты человека и передали его медикам. Еще восемь человек были спасены из соседних комнат.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на Митинской улице в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.



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