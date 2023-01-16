Пожар произошел в жилом доме на 10-й улице Соколиной горы в Москве

Пожар произошел в жилом доме на 10-й улице Соколиной горы. На кадрах видно, что пламя вырывается из окна на предпоследнем этаже. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что четыре человека, среди которых двое детей, эвакуированы из жилого дома на Севастопольском проспекте. Там загорелась квартира на четвертом этаже. Из-за огня в квартире лопнуло окно, из него валил густой дым. Пожарные быстро потушили пламя.

