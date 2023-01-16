Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 16:15

Происшествия

Пожар произошел в жилом доме на 10-й улице Соколиной горы в Москве

Пожар произошел в жилом доме на 10-й улице Соколиной горы в Москве

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Пункт приема и размещения эвакуированных жителей Соледара организовали в Шахтерске

Очевидцы рассказали об обстреле жилого квартала Донецка

Два человека погибли и четверо пострадали после обстрела Донецка ВСУ 16 января

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Новости часа: ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке

Эксперт прокомментировал ситуацию с обстрелом ВСУ жилого района Донецка

Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета в Непале

Пожар произошел в жилом доме на 10-й улице Соколиной горы. На кадрах видно, что пламя вырывается из окна на предпоследнем этаже. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что четыре человека, среди которых двое детей, эвакуированы из жилого дома на Севастопольском проспекте. Там загорелась квартира на четвертом этаже. Из-за огня в квартире лопнуло окно, из него валил густой дым. Пожарные быстро потушили пламя.

Читайте также
происшествияпожарвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика