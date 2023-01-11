Несколько автомобилей загорелись во Внуковском в ТиНАО

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Огонь охватил несколько автомобилей в поселении Внуковском в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

"Несколько автомобилей загорелось возле дома 3 по улице Бориса Пастернака в поселении Внуковском в ТиНАО", – сказали в ведомстве.

В настоящее время пожарные устраняют возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел на территории склада за ТЦ "Отрада" на Пятницком шоссе. Спустя меньше двух часов открытое горение было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.



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