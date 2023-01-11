09:59Происшествия
Несколько автомобилей загорелись во Внуковском в ТиНАО
Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.
Ранее пожар произошел на территории склада за ТЦ "Отрада" на Пятницком шоссе. Спустя меньше двух часов открытое горение было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.
"Несколько автомобилей загорелось возле дома 3 по улице Бориса Пастернака в поселении Внуковском в ТиНАО", – сказали в ведомстве.
В настоящее время пожарные устраняют возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее пожар произошел на территории склада за ТЦ "Отрада" на Пятницком шоссе. Спустя меньше двух часов открытое горение было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.
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