Два человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"

Двое мужчин погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в поселке Балахта Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03:50 по местному времени (в 23:50 по московскому). В 07:05 огонь был полностью потушен. К ликвидации привлекали 12 человек и пять единиц техники.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в трехэтажном жилом доме на 15 квартир в Уфе. Огонь практически полностью уничтожил здание. В мэрии обещали жильцам предоставить временное размещение.

До этого пожар произошел в торговом центре "Успех" в Барнауле. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания пострадал сотрудник МЧС.

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