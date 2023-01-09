Два человека погибли при пожаре в жилом трехэтажном доме в Уфе

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

В результате пожара в жилом трехэтажном доме в Уфе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

По словам спасателей, фрагменты тел обнаружили утром при разборе завалов на месте ЧП. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания.

"От МЧС России привлечено 45 человек и 14 единиц техники. На месте развернут мобильный пункт обогрева", – говорится в сообщении.

Пожар в деревянном доме на 15 квартир на улице Сазонова в Уфе произошел в ночь на понедельник. Огонь практически полностью уничтожил здание. В мэрии обещали жильцам предоставить временное размещение.

Как сообщали ранее в МЧС, одна женщина получила травму при самостоятельной эвакуации из горящего дома. Она обратилась к медикам с жалобами на боль в спине.

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