04:59Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом трехэтажном доме в Уфе
Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"
В результате пожара в жилом трехэтажном доме в Уфе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
По словам спасателей, фрагменты тел обнаружили утром при разборе завалов на месте ЧП. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания.
"От МЧС России привлечено 45 человек и 14 единиц техники. На месте развернут мобильный пункт обогрева", – говорится в сообщении.
Пожар в деревянном доме на 15 квартир на улице Сазонова в Уфе произошел в ночь на понедельник. Огонь практически полностью уничтожил здание. В мэрии обещали жильцам предоставить временное размещение.
Как сообщали ранее в МЧС, одна женщина получила травму при самостоятельной эвакуации из горящего дома. Она обратилась к медикам с жалобами на боль в спине.
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