Спасатель пострадал во время тушения пожара в ТЦ в Барнауле

Фото: 22.mchs.gov.ru

Пожар произошел в торговом центре "Успех" на улице Попова в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что возгорание случилось в складском помещении. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано.

Информация о погибших не поступала. Как уточнили в МЧС, на месте происшествия пострадал один из спасателей.

Причины пожара в настоящее время выясняются. К ликвидации возгорания привлекли 92 человека и 27 единиц техники.

"Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, большое количество материальных ценностей", – говорится в сообщении.

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