Три человека погибли при пожаре в частном доме в Вологде

Фото: ГУ МЧС России по Вологодской области

Три человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Тимошкино Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, возгорание в деревянном доме с печным отоплением на улице Ленина произошло под утро 8 января. О происшествии экстренные службы узнали от очевидцев и местных жителей.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили обгоревшие тела 49-летнего мужчины, 55-летней женщины и 85-летней пенсионерки. Проживающие в доме смогли спасти через окно восьмилетнюю девочку.



"Выжившая 8-летняя девочка приехала на каникулы к своим родственникам из города Череповца. В результате пожара телесных повреждений, повлекших вред здоровью, ребенок не получил", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В качестве причин произошедшего следователи рассматривают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили из-за обнаружения трех тел после пожара в квартире на юго-западе Москвы. По данным следствия, мужчина застрелил мать и сестру, которые скончались на месте от полученных ранений. После этого он поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.



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