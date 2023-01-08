В Москве убившему мать и сестру мужчине посмертно проведут психиатрическую экспертизу

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчине 1981 года рождения, который убил 65-летнюю мать и 38-летнюю сестру, а после поджег квартиру на юго-западе Москвы, посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

В настоящее время специалисты изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают соседей. С места происшествия специалисты изъяли ружье, патроны, гильзы и другие представляющие интерес для следствия предметы.

Тела трех человек нашли после пожара в квартире на 14-м этаже в многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова 8 января. Позже стало известно, что у двух женщин и мужчины обнаружили огнестрельные ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух и более лиц"). По данным следствия, мужчина убил мать с сестрой, а после поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.



Три человека погибли в квартире на юге Москвы, где произошел пожар

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