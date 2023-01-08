Огнестрельные ранения обнаружены на телах трех погибших при пожаре на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На телах трех погибших при пожаре в квартире многоэтажки на юго-западе Москвы обнаружены огнестрельные ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия ведет работу Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в жилой многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. Пожар произошел в квартире на 14-м этаже. Отмечалось, что из охваченного огнем дома спасли четырех человек.

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