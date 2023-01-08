Три человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москвы 24"

Три человека погибли в результате пожара в жилой многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В 14-этажном доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар в квартире на последнем этаже. Погибли три человека", – сказал представитель ведомств.

Он уточнил, что из охваченного огнем дома спасли четырех человек. В настоящее время спасатели продолжают тушение пожара.

Ранее пожар произошел в в ТЦ "Никольская плаза" в центре Москвы. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в одном из складских помещений в семиэтажном административном здании. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

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