Пожар в жилом доме в Чебоксарах удалось ликвидировать – МЧС

Фото: 21.mchs.gov.ru

В Главном управлении МЧС по Чувашии рассказали, что пожар, который произошел 5 января в многоквартирном доме в Чебоксарах, удалось ликвидировать.

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в доме №29 на улице Шевченко", – уточнили в МЧС.

Когда спасательная бригада прибыла на место происшествия, подъезд был полностью охвачен дымом. Жителей дома пришлось оперативно эвакуировать. Всего из здания вывели 26 человек. Пламя распространилось на 30 квадратных метров.

Всего в тушении участвовали 31 человек и 11 единиц специальной техники.

Ранее стало известно, что в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в Чебоксарах пострадали 17 человек: восемь детей и девять взрослых. Всех детей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Восемь взрослых тоже пришлось госпитализировать.

До этого пожар произошел в квартире жилого дома на улице Митинская на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадал один человек.

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