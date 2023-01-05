Количество пострадавших при пожаре в многоэтажном доме в Чебоксарах выросло до 17 человек

Фото: 21.mchs.gov.ru

В результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в Чебоксарах пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"По последним данным, при пожаре пострадали 17 человек, из них восемь детей и девять взрослых. Все дети отправлены в больницу, двое в тяжелом состоянии", – рассказал собеседник информагентства.

Среди взрослых госпитализированы восемь человек. Одному пострадавшему требуется амбулаторное лечение. Эвакуированы при пожаре более 40 человек.

По информации экстренных служб, пожар на данный момент локализован. Его площадь составила 30 квадратных метров.

1 января сообщалось о пожаре в ресторане в 1-м Волконском переулке Москвы. При тушении возгорания потребовалось эвакуировать жильцов ближайшего дома.

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