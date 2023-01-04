Более 40 телят сгорели при пожаре в коровнике в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"

44 теленка сгорели заживо в коровнике в селе Куреж в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что площадь пожара составила 720 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 06:42 по местному времени (02:42 по московскому). Спустя час огонь был локализован, а в 10:00 была объявлена ликвидация.

К тушению привлекали 16 человек и четыре единицы техники. Никто из людей, по данным МЧС, не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в приюте для животных в поселке Карлук Иркутской области. Сгорело здание, где содержались кошки. Двух их них удалось спасти, 13 кошек погибли.

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