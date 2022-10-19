Пожар произошел в приюте для животных в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приют для животных "Пять звезд" тушат в поселке Карлук Иркутской области, сообщает ГУ МЧС региона.

В ведомстве уточнили, что горело строение, где содержались кошки. Двух животных удалось спасти, 13 кошек погибли.

Отмечается, что причина возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на территории доходного дома И. Е. Кузнецова на Мясницкой улице в Москве. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. О пострадавших не сведения не поступали.

До этого пожар произошел в кафе на Профсоюзной улице. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал. До прибытия пожарных люди самостоятельно эвакуировались из здания.

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