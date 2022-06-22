Пожар произошел в кафе на Мясницкой улице – СМИ

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В кафе на территории доходного дома И. Е. Кузнецова на Мясницкой улице произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

"На первом этаже пятиэтажного здания в помещении кафе происходило возгорание на площади около 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 20:15 по московскому времени пожар был локализован, а в 20:24 по московскому времени – ликвидирован", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее сообщалось о задымлении, произошедшем в магазине "Рив Гош" в торговом центре "Афимолл". Позднее в МЧС уточнили, что в вытяжке одного из кафе в ТЦ вспыхнул жир. Огонь перешел по вытяжке в магазин парфюмерии. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули семь тысяч человек. Сообщений о пострадавших не поступало. Пожар потушили.

