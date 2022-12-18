Пожар на складских помещениях во Владивостоке полностью потушен

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Пожар на продуктовом складе во Владивостоке полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

"В 10:02 (03:02 мск) пожар полностью ликвидирован", – указано в сообщении ведомства.

Экстренные службы города получили сообщение о пожаре в 13:30 17 декабря по московскому времени. Возгорание удалось локализовать на площади около двух тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

До этого пожар произошел в кафе "Пунта-пицца" в Московской области. Тогда площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Ранее двое человек погибли и пятеро пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Тогда возгорание локализовали на площади на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано

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