В Подмосковье загорелась крыша пиццерии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Подмосковье в кафе "Пунта-пицца" начался пожар. Его площадь составляет 750 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

В поселке Шаховская загорелась кровля пиццерии, расположенной по адресу Рижское шоссе, дом 13. Информация о пожаре поступила в 09:33. В пресс-службе ведомства заявили, что угрозы жизни людей нет.

Пожар удалось локализовать в 12:09.

Ранее следователи задержали двоих подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете. Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" произошел утром 9 декабря. По данным следствия, в помещении ТЦ проводили сварочные работы, в результате которых загорелись паллеты с товаром.

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