СК задержал подозреваемых по делу о пожаре в OBI в Химках

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи задержали подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Подозреваемыми стали прораб и сварщик строительно-технической фирмы. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По данным следствия, в помещении ТЦ проводили сварочные работы, в результате которых около 06:00 9 декабря загорелись палеты с товаром. После этого огонь распространился на большую площадь.

В результате пожара погиб один человек. Когда началось возгорание, трое охранников эвакуировались. Источник в экстренных службах рассказал, что один из них остался рядом с гипермаркетом, чтобы наблюдать за пожаром. В результате взрыва на голову мужчине упала конструкция.



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