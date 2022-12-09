Сварщики пытались самостоятельно потушить пожар в OBI – экстренные службы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Рабочие, осуществлявшие сварочные работы в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки", пытались самостоятельно потушить возникшее возгорание, из-за чего было упущено время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Сварщики, которые, предварительно, стали виновниками пожара, пытались самостоятельно потушить возгорание. Из-за этого было упущено время", – сказал представитель служб.

По его словам, из-за этого огонь быстро распространился.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" начался примерно в 05:59 пятницы, 9 декабря. Позднее ему присвоили четвертый ранг сложности.

В результате происшествия погиб один человек, а здание оказалось почти полностью разрушено. Выяснилось, что погибший был охранником гипермаркета, ему на голову упала конструкция горящего здания.

Предварительной причиной пожара в здании стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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