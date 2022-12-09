Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI, который расположен в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

От магазина остались только несущие конструкции, он оказался почти полностью разрушен. При этом пожар не перешел на остальную часть торгового центра.

В МЧС рассказали, что пожар в ТЦ "Мега Химки" локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Остановить распространение огня удалось в 08:25.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

На помощь в тушении в Подмосковье выезжали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. К ликвидации возгорания также планировали привлечь авиацию.

В горящем ТЦ произошло обрушение на площади пять тысяч квадратных метров. Были слышны взрывы банок с краской и аэрозолей.

По данным экстренных служб, причиной пожара в торговом центре "Мега Химки" мог стать поджог или короткое замыкание. Также отмечается, что тушение возгорания осложнилось из-за конструктивных особенностей здания и обрушения кровли.

В районе пожара специалисты взяли пробы воздуха.



Пожар произошел в ТЦ "Мега Химки"

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