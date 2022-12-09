07:38 (обновлено 09.12.2022 08:34)Происшествия
Обрушение произошло в ТЦ "Мега Химки" на площади 5 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал Mash
Обрушение произошло в гипермаркете "Оби" в торговом центре "Мега Химки" на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
Пожар в ТЦ начался рано утром в пятницу, 9 декабря. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Как уточнили в подмосковном главке МЧС, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к гипермаркету спустя 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации.
По данным РИА Новости, в настоящее время в строительном отделе "Оби" слышно, как взрываются банки с краской и аэрозоли.
На помощь в тушении в Подмосковье выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. В готовность приведена авиация МЧС России.
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