Цех промпредприятия загорелся в Барнауле

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Алтайскому краю"

В Барнауле загорелся цех одного из производственных предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Уточняется, что четырехэтажное здание расположено на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. Идет распространение огня.

Тушение пожара осложняет сильное задымление и погодные условия. По данным Гидрометцентра, сейчас в Барнауле 26 градусов мороза.

"Принято решение о наращивании группировки. К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что создан штаб пожаротушения. К месту ЧП прибыл пожарный поезд. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе на юге Москвы. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций.

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