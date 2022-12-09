05:18Происшествия
Цех промпредприятия загорелся в Барнауле
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Алтайскому краю"
В Барнауле загорелся цех одного из производственных предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Уточняется, что четырехэтажное здание расположено на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. Идет распространение огня.
Тушение пожара осложняет сильное задымление и погодные условия. По данным Гидрометцентра, сейчас в Барнауле 26 градусов мороза.
"Принято решение о наращивании группировки. К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что создан штаб пожаротушения. К месту ЧП прибыл пожарный поезд. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе на юге Москвы. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций.
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