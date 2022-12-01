Цех по производству пластика загорелся в Раменском

ГУ МЧС по Московской области сообщило о возгорании цеха по производству пластика в Раменском.

"В деревне Кузнецово в Раменском произошел пожар в цехе по производству пластика. Площадь возгорания – 450 квадратных метров", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно о возгорании кровли цеха на территории ТЭЦ-9 в Перми. На место происшествия выехали 79 человек и 23 единицы техники.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что в результате происшествия пострадали трое человек.

По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Черемныха, пожар потушили на площади 100 квадратных метров.

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