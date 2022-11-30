12:19Происшествия
Цех загорелся в пермской ТЭЦ
Фото: телеграм-канал Baza
Кровля цеха загорелась на территории ТЭЦ-9 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным министерства, сообщение о возгорании на улице Промышленной поступило в 12:58 по местному времени (10:58 по московскому времени). На место происшествия выехали 79 человек и 23 единицы техники.
Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
В пресс-службе регионального Минздрава рассказали ТАСС, что в результате происшествия пострадали двое человек. Им оказывают необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что пластиковая продукция загорелась в кирпичном здании в Волгограде. Оказалось, что пожар начался в цехе по производству пластиковой тары. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
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