Пожар в торговом центре в Красноярске потушен

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Взлетка-Плаза" в Советском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

"На ликвидацию данного пожара работало 12 единиц основной техники и 4 единицы специальной техники", – рассказал журналистам замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по региону.

Он уточнил, что сообщение о возгорании поступило от охраны торгового центра в 05:57 по местному времени (01:57 по московскому).

Спустя почти два часа пожар был локализован. В 07:51 была объявлена ликвидация открытого горения, в 11:04 – полная ликвидация.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К моменту прибытия на место ЧП пожарных расчетов горели кровля и фасад здания ТЦ.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в торговом центре "Альбатрос" в Дмитрове. Пожар случился на третьем этаже, где находится сауна. Никто не пострадал.



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