Подмосковная прокуратура начала проверку после пожара в здании ТЦ в Дмитрове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура Московской области начала проверку из-за пожара в сауне, расположенной в ТЦ в Дмитрове. Информацией об этом поделился телеграм-канал подмосковного ведомства.

"<…> будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось в торговом центре "Альбатрос". Сообщения о ЧП поступили в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16:26 в понедельник, 28 ноября.

По словам спасателей, пожар случился на третьем этаже торгового центра, где находится сауна. Все гости быстро покинули здание. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Пламя локализовали на площади 12 квадратных метров. В 16:55 пожарные ликвидировали открытое горение.

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