Пожар произошел на складе торгового комплекса в центре Омска

Фото: телеграм-канал "ЧП Омск"

На складе торгового комплекса на улице Березовского в центре Омска произошло возгорание. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 06:18 по местному времени (03:18 по московскому). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри помещения.

В 08:57 была объявлена локализация. К тушению пожара привлечено более 120 человек и 22 единицы техники. Организованы шесть звеньев газодымозащитной службы.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время уточняется площадь пожара.

Название торгового комплекса в МЧС не сообщили, но по данным из открытых источников, на улице Березовского расположен только один подобный объект – ТК "Триумф". Об этом также свидетельствуют фотографии с места происшествия в соцсетях.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе в поселке Ерино поселения Рязановское в ТиНАО. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению привлекали 34 человека и 9 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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