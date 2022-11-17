Пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве

Фото: телеграм-канал "Острожно. Москва"

Пожар произошел в торговых павильонах на рынке "Садовод" в Москве, организована эвакуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Произошло загорание торговых павильонов на рынке "Садовод". Людей эвакуируют", – заявил представитель служб.

По его словам, на место происшествия выехали более 20 пожарных расчетов МЧС. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, горят два павильона.

В столичном главке МЧС сообщили, что пожарные уже приступили к тушению возгорания.

"Приступили к тушению пожара", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Рынок "Садовод" является одним из крупнейших в Москве – его площадь превышает 40 гектаров. По данным из открытых источников, ежегодно рынок посещают 36,5 миллиона человек.

Ранее пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер". Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 150 работников, в том числе один человек был спасен. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

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