Пожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Коминтерна в Москве. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Агентство "Москва".

Собеседник издания уточнил, что возгорание произошло в одной из квартир. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.

Как уточняет газета "Известия", пожарных вызвали местные жители. Очевидцы рассказали, что сначала почувствовали запах гари, а позднее увидели пламя.

Отмечается, что в настоящее время возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в частном доме на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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