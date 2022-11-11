Один человек погиб при пожаре в частном доме на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в двухэтажном частном доме и надворных постройках на 1-й Лыковской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар произошел в пятницу вечером. В настоящее время возгорание ликвидировано. Его площадь составила 150 квадратных метров. К тушению было привлечено 66 человек и 21 единица техники.

"В 21:40 пожар [был] локализован. В 22:23 – ликвидирован. Пострадало два человека. К сожалению, один из них погиб", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров. Эвакуировано четыре пропановых баллона.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске загорелось здание торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет, все люди смогли эвакуироваться.



Один человек пострадал при пожаре на 1-й Лыковской улице

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