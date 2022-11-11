11 ноября, 23:24Происшествия
Один человек погиб при пожаре в частном доме на северо-западе Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в двухэтажном частном доме и надворных постройках на 1-й Лыковской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Пожар произошел в пятницу вечером. В настоящее время возгорание ликвидировано. Его площадь составила 150 квадратных метров. К тушению было привлечено 66 человек и 21 единица техники.
"В 21:40 пожар [был] локализован. В 22:23 – ликвидирован. Пострадало два человека. К сожалению, один из них погиб", – говорится в сообщении.
По данным ТАСС, в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров. Эвакуировано четыре пропановых баллона.
Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске загорелось здание торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет, все люди смогли эвакуироваться.
Один человек пострадал при пожаре на 1-й Лыковской улице
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