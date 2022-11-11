В Нефтеюганске загорелся торговый центр

Фото: МЧС России по ХМАО – Югре

В Нефтеюганске загорелось здание торгового центра. Инцидент произошел в 10-м микрорайоне города, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"В 18 часов 38 минут (16:38 мск. – Прим. ред.) диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10-м микрорайоне Нефтеюганска", — говорится в сообщении.

Первые подразделения прибыли на место пожара через три минуты. Размер загоревшегося здания – 25 на 40 метров, наружные стены сделаны из сэндвич-панелей.

На момент прибытия пожарных загорелась кровля здания. На месте происшествия работают девять единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет, все люди смогли эвакуироваться. Площадь горения составляет примерно 200 квадратных метров.

По данным РИА Новости, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров.

Ранее стало известно, что один человек погиб во время пожара, который произошел в Раменском. О возгорании стало известно в 05:41 в пятницу, 11 ноября. По прибытии на место спасатели обнаружили, что огонь также охватил и складируемые рядом деревянные палеты. В 06:41 возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 300 квадратных метров.

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